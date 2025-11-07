VETRALLA - Nel nuovissimo hotel del grande attore Robert De Niro c’è la firma di Lidia Scalzo, artista di casa Cna, art director e titolare de Il Papiro Art a Vetralla. C’è una sua opera in ogni camera. «Un giusto e meritato riconoscimento alla sua professionalità. Un nuovo traguardo che stavolta è di respiro internazionale: certe cose non capitano per caso». E’ il commento di Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia. Portano la sua firma tutti i quadri, oltre 100, installati sopra i letti di ogni camera del Nobu Hotel & Restaurant, in via Veneto 155 a Roma, inaugurato ieri sera alla presenza dei tre soci fondatori del marchio, ovvero lo chef Nobu Matsuhisa e l’imprenditore Meir Teperin, oltre alla star del cinema a stelle e strisce. Lidia Scalzo è entrata nel progetto in collaborazione con Antonacci Falegnamerie. Ha realizzato tutti i quadri che sono stati alloggiati sopra i letti nelle camere. Tutte opere originali e firmate dall’artista Cna, variazioni su un tema che rappresenta insieme eleganza, dinamismo, lusso ed energia positiva. Il primo Nobu Hotel & Restaurant italiano è nato in un edificio del XIX secolo dove un tempo sorgeva il leggendario Grand Hotel. I lavori di ristrutturazione, firmati Rockwell Group, hanno richiesto un investimento di 135 milioni di dollari. L’hotel si sviluppa su 6 piani e ospita oltre 100 camere e suite, ristorante Nobu, bar, sale riunioni e spa.

«Se Lidia Scalzo è stata coinvolta in un progetto così importante, dopo essere stata inserita nella prestigiosa Homo Faber Guide – conclude Lupidi – ci sarà pure un motivo. Un motivo che è sinonimo di arte, competenza e passione. Siamo orgogliosi e felici per lei».

