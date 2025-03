CERVETERI - Delle vere e proprie piscine a cielo aperto che si trasformano in trappole per gli automobilisti. La situazione in Largo Monteverdi, a Valcanneto, sta diventando insostenibile, tanto che a mobilitarsi, dopo le varie lamentele da parte dei cittadini, è stato il Comitato di zona che «dopo aver informalmente ma purtroppo inutilmente cercato di sensibilizzare gli organismi comunali preposti alla soluzione del problema - scrivono - ha inviato al sindaco, all'assessore ai Lavori pubblici, al dirigente alle Opere pubbliche, manutenzione e ambiente e per conoscenza alla Polizia locale del comune di Cerveteri, una nota ufficiale per richiedere un urgente intervento per risolvere la indecorosa situazione, provvedendo quanto prima a ripianarne le buche ed eliminarne le zone fangose». Il comitato di zona parla di un «intervento indispensabile per evitare incidenti e danni alle persone che vi transitano, problema reso ancor più evidente e pressante dall’attuale maltempo (come si evidenzia dalle foto).

Nella stessa nota è stato sottolineato, altresì, che la piazza attende, ormai da diversi anni, una più che necessaria riqualificazione dello spazio. In passato - ha ricordato il CdZ - erano stati già stati previsti dei lavori per la suddetta riqualificazione, prevedendo una specifica voce e quota di bilancio (euro 400 mila). A questo impegno non è stato dato purtroppo seguito e detta somma, è stata inspiegabilmente dirottata su altre iniziative». E sempre il comitato, nella missiva inviata al Comune ha ricordato che «nel febbraio del 2022, ha presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, una proposta progettuale di rifacimento dello spazio interessato che, ad ogni buon conto, è stata ripresentata, in allegato, alla medesima nota».

