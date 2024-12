VITORCHIANO - L’area di sgambatura per cani Dolly dog inaugurata a Vitorchiano in località Pallone nel dicembre del 2017 è stata trasferita da via Gran Paradiso all’area verde di proprietà comunale nella vicina via Monti della Maiella, dove è ora pienamente operativa e fruibile. Resta utilizzabile, come avvenuto finora, anche l’area Falco dog presente in località Sodarella.

«Lo spostamento dell’area di sgambatura per cani al Pallone – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – si è reso necessario per avviare i lavori di realizzazione, in seno ai fondi Pnrr, del nuovo complesso scolastico nell’area di via Gran Paradiso, progetto che prevede anche la realizzazione di un’ulteriore area verde attrezzata per i più piccoli limitrofa al parcheggio esistente. Un’opera importante che permetterà a Vitorchiano di dotarsi inoltre di un nido comunale nonché di rivedere e potenziare l’intera logistica scolastica sul territorio. Per quanto riguarda l’area cani, il trasferimento a via Monti della Maiella consentirà a tutti gli amanti dei nostri amici a quattro zampe di continuare di avere a disposizione uno spazio dedicato in località Pallone».

