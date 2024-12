LADISPOLI – Stesso posto, stesso degrado. A distanza di mesi l’area bonificata è stata nuovamente insudiciata da rifiuti di ogni tipo. Sotto al cavalcaferrovia Nove Novembre sono tornati in grande stile gli incivili depositando sacchetti della spazzatura, scarti edili, plastica, materiali ingombranti e chi più ne ha più ne metta fino a formare delle nuove grandi discariche a cielo aperto. Il comune aveva spedito un tir per rimuovere la sporcizia quando ci fu lo smantellamento delle baraccopoli in quel terreno. Alcuni passanti se ne sono subito accorti contattando le guardie zoofile. I volontari di Farembiente Ladispoli sono prontamente intervenuti nella speranza di riuscire a risalire l’identità degli sporcaccioni. In quel caso scatterebbero, oltre alle multe, anche denunce penali. Fareambiente che ha diffuso un video sul proprio profilo Facebook. Lo stato di abbandono è in prossimità della biblioteca comunale e della scuola alberghiero. I residenti da tempo invocano l’installazione di fototrappole ma il progetto – annunciato più volte da Palazzo Falcone – non si sa effettivamente che fine abbia fatto.

