ALLUMIERE - Anche quest’anno la Sezione ANPI di Allumiere rinnova il suo impegno per promuovere un Natale all’insegna dei valori, della solidarietà e della memoria. In occasione di “Allumiere Magic Christmas Street”, la tradizionale parata di Natale che animerà il paese con colori e musica, l’ANPI partecipa all’iniziativa “Natale di Pace”, portando sotto l’albero un messaggio che vuole unire tutta la comunità: la pace è un diritto universale, soprattutto per i bambini. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre, alle ore 16:45, al termine della parata natalizia. In collaborazione con le insegnanti le bambine e i bambini delle scuole elementari di Allumiere apporranno i loro “Messaggi di Pace” sul grande albero di Natale in piazza della Repubblica, trasformandolo in un simbolo collettivo di speranza e vicinanza verso tutti i civili innocenti coinvolti nei conflitti del mondo. L’iniziativa nasce da un gesto semplice ma dal grande valore: parole spontanee, frasi brevi, pensieri sinceri scritti dai più piccoli per ricordare che il Natale è anche responsabilità e impegno verso chi soffre. L’ANPI di Allumiere, fedele alla sua tradizione di difesa dei valori costituzionali e dei diritti, ha scelto ancora una volta di coinvolgere le nuove generazioni in un messaggio che attraversa confini e culture. Dopo il momento dedicato alla pace la festa continuerà con l’accensione delle luminarie, l’illuminazione del grande albero di Natale e lo spettacolo della neve che renderà l’atmosfera ancora più suggestiva. Sarà un pomeriggio pensato per tutta la comunità tra divertimento, partecipazione e spirito natalizio. Sarà un modo per mantenere viva l’idea che la pace e la solidarietà siano fondamenti imprescindibili, anche nei momenti di festa. L’evento rappresenta così un’occasione per unire scuole, famiglie e associazioni in un’unica grande celebrazione del Natale. L’intera comunità è invitata a partecipare e vivere insieme un pomeriggio ricco di emozioni e valori condivisi.

