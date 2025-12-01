LADISPOLI – Invasione di cinghiali e illuminazione assente. Sono giorni di ansie per i residenti del quartiere Miami, uno dei più popolati della città. Da settimane gli ungulati hanno preso possesso del parco pubblico di viale Alabama, insediandosi tra i giochini dei bimbi soprattutto nel pomeriggio e nelle ore serali. Da quattro, gli animali selvatici sono cresciuti, arrivando ad almeno una decina tra gli adulti e i cuccioli. Una situazione ormai fuori controllo. Rischiano soprattutto i residenti che portano a passeggio i loro cagnolini. Potrebbero infatti verificarsi degli attacchi. Da tempo però chi vive al Miami deve fare i conti anche con le tenebre. I lampioni sono spenti in molte aree. «Ci rivolgiamo a sindaco e assessori competenti – scrive pubblicamente il signor Giancarlo – affinché intervengano. L’illuminazione pubblica di viale Alabama è ancora inattiva e in aggiunta ad aggravare la critica situazione, nell'area verde della stessa strada c’è un nutrito numero di cinghiali». Una segnalazione tira l’altra. Al buio altre vie del Miami, come viale Georgia e via Colorado, è la testimonianza di Donato. I cittadini temono che l’oscurità possa agevolare i ladri in una zona tra l’altro in passato finita nel mirino dei furfanti.

