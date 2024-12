SAN LORENZO NUOVO – L’amministrazione comunale ha incontrato ufficialmente i neo-maggiorenni del paese; l’iniziativa era riservata ai nati nel 2005, coloro, cioè, che, quest’anno, hanno compiuto la maggiore età.

L’idea, nata nel 2019, si prefigge lo scopo di celebrare adeguatamente l’accesso al nuovo “status” di questi ragazzi soffermandosi sui tanti “oneri ed onori” che da ciò ne derivano. A tal proposito a tutti i presenti è stata donato un simbolico diploma di cittadinanza, una costituzione italiana ed un tricolore.

«Il momento – ha spiegato il sindaco Massimo Bambini – è importante per iniziare a rendere edotti i nostri giovani sui loro diritti e, soprattutto, doveri derivanti dal nuovo status; inoltre rappresenta un modo per cementare un adeguato spirito di gruppo tra coetanei dello stesso paese. Sono felice che, come già per altre iniziative quali la consegna delle borse di studio, la cerimonia dei neo-laureati, la presentazione dei nati dell’anno, anche questo evento si sia trasformato nel tempo in una vera e propria tradizione». Nel corso dell’incontro ha preso la parola anche il giovanissimo consigliere Samuele D’Orazio, delegato alle politiche giovanili, che ha raccontato la sua storia amministrativa invitando tutti i presenti a partecipare attivamente e in maniera propositiva alla vita politica, relazionale ed associativa del paese, impegno necessario per lo sviluppo ed il futuro della comunità. L’incontro con i neo-maggiorenni rientra nelle celebrazioni per le Feste di Natale che quest’anno prendono il nome di “FesteggiAMO il Natale”, organizzati congiuntamente dal comune, dalla locale Associazione Pro Loco e dalla la parrocchia di San Lorenzo Martire, con la collaborazione dell’Avis e del coro polifonico Maria Santa Rosiello e con il contributo economico della regione Lazio.

Nell’ambiti degli eventi di “Festeggiamo il Natale”, ieri si è svolta la celebrazione dei neolaureati, mentre oggi alle 17,30 sempre nella sala consiliare sarà la volta di “Benvenuto ai nati del 2023”. Il 5 gennaio alle 21 al palazzetto dello sport l’appuntamento “Aspettando la Befana”, con tombola, giochi e divertimento; il 6 gennaio alle 18, presso il vicolo San Rocco, la rappresentazione del presepe vivente: “La Natività sulla Via Francigena”.

Inoltre, durante il periodo natalizio, nelle vetrine di piazza Europa e via Umberto I sarà possibile ammirare la mostra itinerante di presepi.

