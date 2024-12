Ladri fanno irruzione in un appartamento ma vengono sorpresi dal proprietario che era in una stanza accanto. Lui è un carabiniere che li scopre e loro scappano, non prima di aver esploso un colpo di pistola. Il fatto è accaduto venerdì scorso in un’abitazione di Montefiascone. Il carabiniere, insospettito dai rumori che provenivano da un’altra stanza, si è affacciato per vedere cosa stesse accadendo e si è trovato davanti due ladri, uno dei quali era armato di pistola. I due, vistisi scoperti, sono fuggiti ma allontanandosi quello di loro armato avrebbe sparato un colpo nella direzione del carabiniere. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I ladri sono fuggiti a mani vuote. Sul fatto indagano i carabinieri di Montefiascone.