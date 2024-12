CIVITAVECCHIA – La moglie del ladro che non ride tutte le sere.

Ed è proprio il caso di dirlo, magari utilizzando il plurale, visto l’epilogo dell’ennesimo furo, fortunatamente questa volta solo tentato, nei pressi di viale Matteotti.

I fatti si sono verificati domenica sera: tre persone, a volto scoperto, si sono introdotte in un’abitazione privata di via Matteini, con il chiaro intento di rubare.

Un copione già visto diverse volte: i malviventi, approfittando delle belle giornate in cui la gente si trattiene fuori di casa per diverse ore, hanno provato a ripulire un appartamento alle spalle di viale Matteotti, credendo di poter mettere a segno uno di quei colpi lampo, molto remunerativo e con pochi rischi.

La carenza di telecamere di videosorveglianza in tutta Civitavecchia avrebbe rappresentato il migliore dei complici per i ladri, ma qualcosa non è andata per il verso giusto.

La presenza del proprietario di casa ha fatto da deterrente: i ladri, sentendosi braccati, hanno preferito desistere e scappare a bordo della loro auto.

Scaltro il padrone di casa, che secondo quanto emerso tra le indiscrezioni di queste ore, avrebbe scattato una foto all’auto in fuga, prima di chiamare la Polizia.

Gli agenti del commissariato di viale della Vittoria si sono precipitati sul posto e hanno subito acquisito ogni dato utile all’individuazione dei malviventi, oltre alla foto scattata nell’immediatezza dal padrone di casa.

Per i poliziotti è stato un gioco da ragazzi risalire agli autori del furto: tre uomini appartenenti a una famiglia di giostrai che da un po’ di tempo operano in un comune limitrofo.

È bastata una perquisizione per far saltare fuori arnesi da scasso di ogni tipo, con molta probabilità adoperati anche per accedere all’appartamento preso di mira in via Matteini.

Così i tre ladri sono stati arrestati dalla Polizia e nella tarda mattinata di ieri sottoposti al giudizio direttissimo davanti al giudice Francesca Romana Maellaro; disposti gli arresti domiciliari.

La solita storia, in cui ci sono dei ladri, un appartamento appetibile e una vittima.

Solo che questa volta le cose sono andate in maniera diversa: il proprietario di casa ha messo la Polizia sulla pista giusta e gli agenti in poco tempo sono riusciti a individuare e arrestare i malviventi con un intervento esemplare.