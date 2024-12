LADISPOLI – L’Admo e Giulio di nuovo in campo per salvare altre vite umane. Ma questa volta grazie soprattutto a Moonryde, Dario Ferracci e alla sua maratona di beneficenza effettuata a Natale. Hanno partecipato migliaia di ragazzi, follower e altri famosi streamer sostenendo la causa a favore delle attività della Fondazione Admo Lazio, la stessa che ha consentito al ladispolano Giulio Luttazi di avere salva la vita grazie al trapianto di midollo osseo avvenuto al Bambino Gesù di Roma. Una storia che ha emozionato tutti. Lo stesso ragazzo spesso si è reso testimonial per cercare donatori di sangue. Stavolta la missione è stata per Andrea Farinacci, un ragazzo di San Cesareo che nel 2019 si è ammalato di leucemia e che ha coinvolto i suoi amici e tanti altri ragazzi, chiedendo loro di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo e di donare il sangue.

Dario dopo aver perso il suo amico di infanzia Andrea, ha deciso di dare il suo contributo coinvolgendo la sua attività e i suoi follower sulla piattaforma viola.

Da qui l’idea della maratona che aveva come obiettivi la sensibilizzazione verso i giovani sulla donazione e la raccolta fondi per sostenere le attività di reclutamento di Admo Lazio, proprio come avvenuto a Ladispoli e a Cerveteri con Giulio. In sole due settimane di beneficenza sono state raccolti più di 100mila euro e la fondazione Admo, alla presenza del presidente Giulio Corradi, ha dato vita ad una festa. Tutti i ragazzi dai 18 ai 35 anni sono invitati a informarsi sulla donazione attraverso il sito www.admolazio.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA