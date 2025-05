LADISPOLI - In vista della stagione estiva arrivano i rinforzi per la Polizia locale ladispolana. Sono, infatti, già operativi i 4 agenti stagionali.

In realtà l’organico potrà contare su tre “caschi bianchi” operativi in più perché un dipendente andrà via a breve.

Diverse le emergenze che gli agenti del comando di viale Mediterraneo dovranno affrontare, a cominciare dal raddoppio della popolazione in vista proprio della stagione balneare.

Traffico, viabilità in tilt, incidenti, pratiche amministrative che si ammucchiano sulle scrivanie e poi i classici pattuglioni nei week end o i controlli in spiaggia e all’interno delle attività commerciali. Per le normative nazionali ci dovrebbe essere un vigile ogni 500 residenti, numeri lontani rispetto ai 23 di viale Mediterraneo.

Per l’Anci ne occorrerebbero almeno il doppio, perciò circa 40 agenti potrebbero garantire tutte quelle attività che oggi vengono tralasciate per correre dietro alle esigenze estemporanee. Tuttavia gli innesti rappresenteranno una vera boccata d’ossigeno per la Municipale che deve necessariamente organizzare ferie e malattie e poi gestire la sicurezza durante il “Summer Fest” condito da concerti e spettacoli, specialmente durante il fine settimana.

Riflettori puntati anche sulla movida selvaggia anche se spesso la richiesta di intervento da parte dei cittadini avviene durante la notte, quando gli agenti non sono operativi e che dunque rimandano le ispezioni al giorno successivo.

Come annunciato il mese scorso dal sindaco Alessandro Grando, è stato rinnovato completamente il parco dei veicoli a disposizione dei vigili urbani mentre l’istallazione di un impianto fotovoltaico ha reso la sede della Polizia locale praticamente autonoma dal punto di vista energetico.

