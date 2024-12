LADISPOLI - "Foto 1", 17 orizzontale: CastelloOdescalchi. E poi ancora: "Foto2", 47 orizzontale.

Le immagini sono inequivocabili e per gli amanti della Settimana Enigmistica del litorale, specie di Ladispoli, quegli "enigmi" sono di facile soluzione, oltre a essere una vera e propria sorpresa. Lì, a pagina 21 di uno dei "giornaletti" più conosciuti per gli amanti delle parole crociate, campeggiano solenni il Castello Odescalchi, Torre Flavia, il Castellaccio dei Monteroni, le rovine della Villa Romana e il monumento ai Caduti.

Ladispoli diventa così protagonista della Settimana Enigmistica.

Il risultato di un progetto nato anni fa su idea dell'ex assessore al Commercio e alle Attività Produttive Francesca Lazzeri.

«Da sempre sono stata appassionata alle parole crociate ed in particolare alla Settimana Enigmistica; l’ho sempre considerato un buon esercizio per la mente. Di tutti i giochi quello che mi ha maggiormente incuriosito è “Una gita a..”, un cruciverba che fa conoscere le città d’Italia. Così nel 2021, spinta dall’amore per la città dove la mia famiglia vive da quasi cento anni e visto il progetto di marketing territoriale che come assessore avevo lanciato e che ha portato nella nostra città gratuitamente “Striscia La Notizia” con le rubriche di Luca Sardella sul carciofo ed una puntata di “Sempre Verde” su Rete4, pensai che oltre a rilanciare la De.Co., potesse essere un ottimo veicolo per far conoscere la nostra città. Quindi - prosegue nel suo racconto l'allora assessore - contattai la direzione de La Settimana Enigmistica e gli inviai tante foto dei luoghi di Ladispoli con le didascalie, rimasi stupita quando fui richiamata direttamente dalla dott.sa Bartezzaghi, figlia di uno dei più grandi enigmisti italiani e editore della “Settimana Enigmistica”. Mi disse che ci sarebbero voluti almeno tre anni per realizzare un cruciverba per la rubrica. Ne parlai subito con Valentina Silvestri, la mia edicolante di fiducia, e le chiesi di controllare se “la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione”, come riportato nella testata, pubblicasse prima o poi il cruciverba sulla nostra città. Temevo che mi potesse sfuggire».

E ieri mattina la "sorpresa": «Trovo un messaggio di Valentina, l’edicolante della stazione, con la foto del gioco che illustra Ladispoli e i suoi punti più importanti, finalmente la nostra città è su “La Settimana Enigmistica”».

E l’ex assessore tiene a precisare: «A scanso di equivoci, ci tengo a precisare che il cruciverba è firmato “Comune”, proprio perché la richiesta partì con una email istituzionale, quella dell’allora assessore al commercio ed attività produttive, cioè Francesca Lazzeri, non altri…».

©RIPRODUZIONE RISERVATA