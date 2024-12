LADISPOLI – Si è spento all’età di 99 anni il papà di Crescenzo Paliotta, per tre volte sindaco di Ladispoli ora consigliere di opposizione. Arriva il cordoglio dell’attuale primo cittadino, Alessandro Grando. «A nome dell’Amministrazione comunale – rende noto in una nota -, della città di Ladispoli e a titolo personale porgo le più sentite condoglianze al consigliere comunale Crescenzo Paliotta per la scomparsa del suo caro papà. Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore».

