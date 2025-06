LADISPOLI - «Una notizia che ci conforta e che attendavamo da tempo». Pierpaolo Perretta, consigliere comunale e delegato alla Pianificazione costiera, commenta la novità della Regione Lazio e che riguarda anche Ladispoli visto che sarà tra le altre sei località inserite nella realizzazione di un porto. Insomma, è arrivato il via libera dalla Pisana dopo l’annuncio ufficiale di Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative, alle Politiche del Mare e Protezione civile del Lazio. La VI Commissione consiliare permanente “Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti”, ha approvato all’unanimità il testo del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale. «Stiamo lavorando con particolare attenzione a questo progetto – aggiunge Perretta – e finalmente della Regione arriva la giusta attenzione per dotare la città di una struttura portuale che consenta a Ladispoli di avere, finalmente, un rapporto più diretto con il mare. Vedremo quando verrà concretizzato il tutto, sulla tempistica attendiamo insomma delle comunicazioni a riguardo». L’area individuata si trova sul lato nord tra via Regina Elena e il lungomare Marco Polo accanto al fiume Vaccina e in prossimità del piccolo approdo esistente. La giunta non ha nascosto in passato l’idea di creare un canale navigabile. Il provvedimento della Pisana punta ai siti che possano includere dai 300 ai 500 posti barca a patto che siano in conformità con gli aspetti ambientali e costieri delle relative aree interessate.

IL PRESENTE

Intanto nell’attuale Porto Pidocchio di Ladispoli sono già partiti i lavori per realizzare il “Villaggio dei pescatori” e i box dei lavoratori professionisti demoliti da una tromba d’aria a novembre del 2016. «Intanto – ribadisce lo stesso Perretta - stiamo portando a chiusura i lavori dell’approdo della pesca artigianale che consentirà la valorizzazione di una presenza storica della città e, nel contempo, renderà il lavoro dei nostri pescatori più agevole e più sicuro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA