SANTA MARINELLA – La squadra della Asd Nautilus ricevuta in aula consiliare dal sindaco Pietro Tidei. La squadra è stata promossa in Serie A1 dopo ben 13 anni.«La vostra promozione è un segnale importante per tutto il territorio – ha detto il primo cittadino - Siamo veramente orgogliosi di quello che avete fatto e possiamo solo complimentarci. La vittoria non è venuta per caso, ma è frutto di passione, impegno e duro lavoro». Un progetto sportivo portato avanti dal direttore tecnico e allenatore Daniele Lisi coadiuvato dal preparatore atletico Mauro Ronconi e naturalmente dal presidente Alberto Braccini che ha saputo valorizzarlo. «Una promozione merito delle atlete e dei dirigenti Nautilus, che senza mai risparmiarsi, abbattersi e credendoci fino in fondo hanno raggiunto questo il traguardo ambito – ha sottolineato il sindaco - oggi atlete e società entrano a pieno titolo nella storia sportiva del territorio portando per la prima volta nella massima categoria la pallanuoto femminile. A tutte loro va la nostra stima e l'augurio di proseguire questa meravigliosa avventura con soddisfazione». Nella squadra della Nautilus gioca la santamarinellese Alessia Comodi Ballanti. «Saluto a nome della città di Santa Marinella la nostra Alessia – ha concluso Tidei - una giovane atleta che si impegna ogni giorno, dividendosi tra studio e allenamenti e offrendo un importante contributo per il successo della squadra. Colgo anche l’occasione per fare i complimenti ad un altro concittadino pallanuotista in serie A1 maschile, il giovane e promettente Stefano Ballarini che potrebbe andare ai mondiali».

