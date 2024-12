Un nuovo centro per defibrillatori dentro la sede Uil di Viterbo. E’ stata inaugurata ieri, alla presenza del segretario regionale della Uil Alberto Civica e di quello provinciale Giancarlo Turchetti, il nuovo punto con defibrillatore della Uil locale donato dall’Aps Ruben Ciarlanti. E’ stato Francesco Ciarlanti, presidente dell’Aps, a volere fortemente la nascita di questa associazione in nome del figlio Ruben, scomparso tragicamente il 30 settembre 2022 per un malore durante una partita di calcetto a Blera.

L’Aps Ruben Ciarlanti è in prima linea per la fornitura e l’installazione di defibrillatori in scuole, impianti sportivi, sindacati e istituzioni e si impegna per la formazione nel loro uso. E’ attiva nel volontariato con particolare riferimento ai giovani e aiuta con sostegni economici i bisognosi che soffrono di malattie cardiologiche con eventi di beneficenza.

«Ringrazio l’amico Giancarlo Turchetti – ha detto il presidente Ciarlanti – perché ha dimostrato sensibilità su quelli che sono gli scopi della nostra associazione e ha accolto con favore ed entusiasmo la possibilità di mettere un defibrillatore presso gli uffici della Uil. Lo ringrazio anche perché, insieme a tutti i suoi collaboratori, ha fatto una raccolta fondi che ha destinato alla nostra associazione, che è poco più che familiare, e andiamo avanti con ciò che riusciamo a prendere con la beneficenza e la solidarietà».

Quindi i risultati di un anno di attività dell’Aps. «Dopo un anno – dice ancora Francesco Ciarlanti – abbiamo installato oltre 20 defibrillatori in tutta la provincia ma, ciò che è più importante, abbiamo formato oltre 250 persone tra cui anche personale della Uil: la formazione è fondamentale altrimenti mettere un defibrillatore è inutile. Prima pretendiamo la formazione e poi installiamo un defibrillatore».

Il segretario regionale Uil Alberto Civica ha detto che «la Uil è il sindacato delle persone, fa della sicurezza uno dei punti di forza della propria azione. Sicurezza nei confronti dei lavoratori, delle persone e, quindi, questa iniziativa, possibile grazie alla Uil di Viterbo e all’associazione Ruben Ciarlani, è un esempio concreto di come possiamo dare una mano ad aiutare sia chi viene a trovarci per i nostri servizi e altri all’esterno. E’ un impegno che speriamo venga replicato in tutte le nostre sedi: la Uil di Viterbo è la prima che fa questa iniziativa». Il segretario provinciale della Uil Giancarlo Turchetti ha deciso subito di «accettare di buon grado questa proposta di Francesco Ciarlanti e oggi siamo il primo sindacato a essere cardioprotetto. Questo è di fondamentale importanza per i tanti utenti che vengono da noi e per gli operatori. Molti dipendenti hanno fatto un corso di formazione specifico per l’uso del defibrillatore e credo che quello che abbiamo realizzato con l’Aps è un’azione di solidarietà reale perché oltre alla raccolta fondi interna abbiamo organizzato un concerto a Blera per ulteriore beneficenza e permettere l’installazione di altri defibrillatori in altri luoghi».