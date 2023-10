CIVITA DI BAGNOREGIO è stata scelta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite per fare parte del programma upgrade del Best Tourism Villages, il programma delle Nazioni Unite che punta a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle aree rurali, capaci di mettere a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare i borghi e le piccole comunità e creare nuove opportunità.

«Un riconoscimento importante per Bagnoregio, che premia il lavoro fatto in questi anni e pone l’accento sull’impegno, dell’ultimo periodo, che abbiamo speso per migliorare la qualità del nostro sviluppo turistico. Dopo il grande successo internazionale di Civita di Bagnoregio, che ci ha permesso di ottenere flussi importanti, siamo entrati in una nuova fase che punta ad aumentare la permanenza. Un obiettivo strategico che ci vede al fianco di altri comuni della Tuscia nel comune intento di promuovere il territorio e ci porta a sostenere l’azione di privati che lavorano per offrire esperienze. Non è un caso se negli ultimi mesi sono nati ben tre cammini che hanno come centro Bagnoregio. Il riconoscimento ottenuto oggi mette al centro del mondo l’Italia dei borghi. I nostri complimenti a Lerici, che ha ottenuto il titolo di Best Tourism Village, e a Sabbioneta entrano come noi nel progetto upgrade. Un ringraziamento doveroso va al Governo, al Ministero del Turismo e alla Regione Lazio guidata dal presidente Rocca che hanno voluto presentare la candidatura di Civita». Queste le parole del sindaco di Bagnoregio Luca Profili.

La scelta è maturata questa mattina, nell’ambito dell’assemblea dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite in corso a Samarcanda, nell’Uzbekistan.

Civita di Bagnoregio è stata selezionata all’interno di una rosa di 260 candidati, provenienti da sessanta Paesi del mondo. Il programma di upgrade a cui è stata ammessa Civita la porterà a fare parte di un network di eccellenze mondiale, che sarà chiamato a lavorare e a realizzare progettualità su sviluppo sostenibile, contrasto allo spopolamento, infrastrutture, salute e sicurezza.

«Una conferma importante del fatto che stiamo lavorando sulla strada giusta – commenta l’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti -. Abbiamo bisogno ora di condividere know how con altre realtà e applicare sul nostro territorio le migliori buone pratiche sviluppate a livello mondiale. Non è una sfida facile ma fino a qualche anno fa sarebbe sembrato possibile portare Bagnoregio al centro della scena internazionale del turismo».

