MONTEFIASCONE - «La sicurezza delle strade comunali e di collegamento non può essere trattata come una questione marginale né rinviata all’infinito. E’ una responsabilità amministrativa precisa, che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, sulle attività produttive e sulla credibilità di chi governa il territorio». Lo afferma il presidente del Circolo di Fratelli d’Italia Montefiascone, Mirko Zuffi, che aggiunge: «Ritengo necessario intervenire pubblicamente su due situazioni che hanno ormai superato la soglia della tollerabilità e che continuano a essere ignorate nonostante le numerose segnalazioni. La prima - spiega - riguarda la zona industriale in località Le Guardie, un’area strategica per l’economia locale. All’ingresso della zona, in entrambe le corsie, sono presenti voragini profonde fino a 12 centimetri, impossibili da evitare. Non si tratta di dissesti improvvisi, ma di una condizione strutturale che dura da tempo e che provoca danni ai veicoli, rallentamenti continui e un rischio concreto di incidenti. E’ difficile giustificare una simile situazione quando l’intervento richiesto rientra nella manutenzione ordinaria, cioè nell’attività minima che un’amministrazione dovrebbe garantire senza bisogno di sollecitazioni politiche o emergenze mediatiche. Lasciare in queste condizioni un’area produttiva significa dimostrare scarsa attenzione verso chi lavora e investe sul territorio. Ancora più grave - sotttolinea Zuffi - è la situazione della strada che collega Montefiascone a Bolsena, segnalata da tempo da moltissimi cittadini. In questo tratto, in entrambi i sensi di marcia, sono presenti buche profonde e pericolose, tali da compromettere seriamente la sicurezza della circolazione. Qui non siamo di fronte a un semplice disagio, ma a un problema che espone gli automobilisti a rischi evidenti e i motociclisti a un pericolo reale e immediato. Continuare a consentire la percorrenza di una strada in queste condizioni significa assumersi una responsabilitàche va ben oltre la cattiva manutenzione. La gestione della sicurezza stradale è un indicatore concreto della qualitàamministrativa. Non servono annunci, ma interventi tempestivi, programmazione e rispetto per i cittadini. Fratelli d’Italia Montefiascone continuerà a esercitare il proprio ruolo politico con serietà, segnalando criticità, raccogliendo le istanze del territorio e pretendendo risposte chiare e tempi certi. Le strade non sono un dettaglio tecnico: sono infrastrutture essenziali. Trascurarle equivale a trascurare la sicurezza e la dignità di chi le percorre ogni giorno», conclude Zuffi.

