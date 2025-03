SANTA MARINELLA - «Riguardo alla nota vicenda della macchina di servizio del Comune di Santa Marinella, che ha accompagnato il sindaco Tidei all'aeroporto di Ciampino perché "il consiglio comunale è terminato più tardi del previsto", il primo cittadino, nel suo video su Facebook, mente».

Lo afferma la consigliera comunale d’opposizione Alina Baciu che torna a chiedere il consiglio comunale sul tema e annuncia il ricorso delle forze d’opposizione al prefetto.

«La seduta quel giorno durò 8 minuti e 36 secondi. Otto minuti e trentasei secondi. - sottolinea la consigliera - Tanto è durata la seduta del consiglio comunale di Santa Marinella convocata (alle ore 9) e svolta il 23 settembre 2024. Appello e inno d'Italia compresi. A testimoniarlo, lo streaming (il primo), registrato e facilmente visionabile dagli utenti sul canale istituzionale Youtube del Comune di Santa Marinella. Nell’audio si sente chiaramente il presidente del consiglio comunale, Emanuele Minghella, annunciare che alle 9:30-10 si sarebbe svolta la premiazione che avrebbe ritardato la fine dei lavori, e che in realtà si sono tutti conclusi intorno alle 10 del mattino».

«Motivare l'utilizzo dell'auto di servizio per non perdere l'aereo a causa di ritardi accumulati nella mattinata di impegni istituzionali è semplicemente falso e offensivo dell'intelligenza dei santamarinellesi - incalza la consigliera Baciu - Un tentativo goffo di mettere una toppa raffazzonata, decisamente peggiore del buco in cui il sindaco stesso si è infilato e che invece di chiarire la situazione, fa sorgere altre domande: perché della vicenda non se ne è parlato in aula? Perché non è stata data una risposta alla nostra interrogazione presentata a novembre 2024? Perché, ancora, ad oggi, il consiglio comunale straordinario richiesto dall'opposizione e volto a trattare i temi di indagine amministrativa relativo all'utilizzo della macchina di servizio quel giorno, non è stato convocato? Cosa rende nervoso il primo cittadino fino al punto di portarlo a spingersi, incurante del precipizio giudiziario nel quale si è lanciato, a definire l’opposizione una “banda di delinquenti”?»

«Tutto questo deve assolutamente avere un chiarimento politico nella sede preposta che non è la pagina Facebook di Tidei ma l'aula del consiglio comunale - torna adire la consigliera - Per questo l'opposizione chiederà al prefetto di Roma Lamberto Giannini di intervenire per l'ennesima volta, affinché un consiglio comunale da noi richiesto e non convocato nei termini di legge, abbia finalmente luogo».

