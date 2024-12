ALLUMIERE- Ad Allumiere lo scorso 11 settembre si sono aperte le scuole e il sindaco Luigi Landi e l’intera amministrazione comunale hanno rivolto gli auguri di inizio anno scolastico agli studenti, alle loro famiglie e a tutte le componenti del mondo della scuola: alla dirigente scolastica, ai docenti, al personale tecnico amministrativo e Ata.

«La Scuola è un’Istituzione fondamentale per la società, è luogo di formazione e conoscenza e l'agenzia che accanto alla famiglia contribuisce a formare la coscienza civica e la cultura della legalità, oggi tanto necessari nel contesto sociale in cui viviamo - scrivono il sindaco Luigi Landi e la vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Marta Stampella a nome loro e dell'amministrazione comunale - agli studenti auguriamo un proficuo anno scolastico ricco di soddisfazioni, da affrontare con impegno e serietà; l'istruzione è lo strumento più potente che avete a disposizione per conoscere il mondo che vi circonda, per interpretarne i cambiamenti, le sfide e anche le contraddizioni. Cogliendo al meglio ogni insegnamento avrete aperte tutte le porte di accesso al mondo della società e del lavoro, sappiate farne tesoro. Un augurio ai genitori, affinché sappiano collaborare con tutti gli operatori nell’educazione dei loro figli affinché il percorso scolastico dei propri figli non sia una traversata in solitaria ma un cammino in cui condurli per mano incoraggiandoli e sostenendoli. Buon anno scolastico a tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA