FIUMICINO - Tutto è pronto per l’appuntamento più atteso dell’estate fiumicinese: dal 7 al 9 giugno, la Sagra del Pesce 2025 tornerà ad animare Isola Sacra con i suoi profumi, i sapori del mare e lo spirito popolare che da sempre la caratterizza.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, rappresenta una delle manifestazioni storiche della città, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il Lazio.

Anche quest’anno, il cuore dell’evento sarà piazza Santarelli, dove verranno allestiti gli stand gastronomici con specialità a base di pesce fresco locale: frittura mista, risotti, primi marinari e tanto altro, preparati sul momento e serviti a prezzi popolari. Un’occasione unica per gustare il meglio della cucina tradizionale in un contesto conviviale e accessibile.

Ma la sagra non è solo cibo. A rendere speciale questa edizione sarà anche il programma ricco di appuntamenti musicali, intrattenimento per famiglie e una rievocazione storica che punta a valorizzare le origini marinare del territorio.

Per l’occasione, il gruppo “La compagnia della scaglia” metterà in scena un suggestivo spettacolo in costume che riporterà gli spettatori indietro nel tempo, tra barche, reti e racconti di pescatori.

Tra i momenti più attesi, sabato 8 giugno alle 21.30 ci sarà il concerto della “Cover Band Max Pezzali” che farà cantare tutta la piazza sulle note dei più grandi successi degli 883. Domenica 9, invece, spazio al folklore locale con il gruppo “La Vecchia Fattoria” e un’esibizione di balli popolari.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’organizzazione logistica e alla viabilità, con una disciplina provvisoria del traffico per consentire il regolare svolgimento dell’evento. Come stabilito dall’Ordinanza Dirigenziale n. 6 del 31 maggio 2025, a partire dalle ore 8.00 di giovedì 5 giugno fino alle ore 20.00 di lunedì 9 giugno – e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio – sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Piazzale Traiano Imperatore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso ed emergenza. L’intera area sarà interdetta al traffico con l’uso di transenne per garantire la sicurezza dei partecipanti e della manifestazione stessa.

Gli organizzatori avranno l’obbligo di installare segnaletica provvisoria almeno 48 ore prima dell’inizio delle modifiche, includendo anche le strade limitrofe. In caso di necessità,

la Polizia Locale potrà adottare ulteriori provvedimenti per tutelare la sicurezza pubblica. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi a spese dei proprietari. Anche le associazioni di volontariato saranno coinvolte per fornire assistenza e informazioni alla cittadinanza.

Per chi arriva da Roma, la soluzione più comoda resta l’autostrada A91 Roma-Fiumicino, con uscita diretta in direzione Isola Sacra. In alternativa, è possibile utilizzare il treno fino alla stazione Parco Leonardo, da cui partiranno bus navetta per raggiungere la zona della festa. Per i residenti, saranno attivi punti di raccolta per facilitare l’accesso all’area eventi anche a chi non dispone di un mezzo proprio.

La Sagra del Pesce si conferma così un’occasione irrinunciabile non solo per gli amanti della buona tavola, ma anche per chi desidera scoprire, o riscoprire, il volto autentico di Fiumicino: una comunità legata al mare, alle sue tradizioni e alla voglia di condividerle.

Un legame che si rinnova di anno in anno, tra un piatto di frittura e una canzone in piazza.