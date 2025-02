FIUMICINO - Un salto indietro nel tempo, un tempo giallorosso, insieme a chi quella storia non solo l'ha vissuta, ma l'ha fatta. Così Pasquale Pes, imprenditore ed ex dirigente sportivo nella As Roma, ha presentato il suo libro autobiografico "Fermarsi in tempo. La Roma, i maestri e un cavallo vincente", nell'Aula consiliare del Comune di Fiumicino. Ed è subito nostalgia quando fra i relatori ci sono i campioni del calcio di una volta, quello fatto di passione, sacrifici e soddisfazioni: Sebino Nela, Antonio Tempestilli, Odoacre Chierico, Antonio Di Carlo, Alberto Faccini e Massimiliano Cappioli. Loro, alcuni dei protagonisti dello scudetto del 1982-83, ai tempi di Dino Viola e sotto la guida di Nils Liedholm e della vittoria sfumata nella finale della Coppa dei Campioni, perché nel calcio si sa si vince o si perde, come a volte nella vita. Ciò non significa che bisogna arrendersi, anzi.

Quei momenti li ha vissuti anche Pes, alcuni dei quali sono stati proiettati con un toccante filmato che ha ripercorso un po' le tappe della sua vita e della sua carriera. All'epoca tutto era diverso, ma per un attimo è come se il tempo si fosse fermato, complice il commovente video che a ripercorso un po' le tappe dalla vita dell'autore al fianco dei campioni. E come dimenticare quel tempo? Durante la serata, trascorsa all'insegna dell'allegria gli ex calciatori hanno ricordato insieme alle tante persone presenti in Aula, aneddoti di vita vissuti con Pes, dimostrando grande affetto e profondo rispetto nei confronti del dirigente, descritto da tutti, come un uomo calmo e pacifico, un vero signore. Una telefonata inaspettata ha arricchito il palcoscenico degli ospiti: Bruno Conti è intervenuto in diretta per rivolgere i suoi saluti. «Sono nato a Fiumicino il 16 aprile del 1945, nove giorni prima della liberazione. Dicono che i latini la chiamavano flumen micinum, il piccolo fiume, o anche portus. Per metà attracco fluviale e per l’altra un villaggio di pescatori. Acqua salata che incontra quella dolce, gente semplice che da una parte ha visto arrivare i signori di città, dall’altra avventurieri del mare. Ai miei tempi Fiumicino faceva ancora parte del comune di Roma. Lungo la via Portuense, erano ben visibili i segni dei bombardamenti della guerra ma…”»Così inizia il libro di Pasquale Pes. Lo scrittore è stato uno dei volti più importanti dell’Associazione Sportiva Roma, ricoprendo il ruolo di consigliere d'am ministrazione. Pes ha fatto parte del gruppo più vicino al presidente Dino Viola, con cui la squadra vinse il celebre scudetto e raggiunse la finale di Coppa dei Campioni. Ma la sua carriera è ricca di molte altre storie straordinarie. In passato, infatti, ha trionfato insieme a Luciano Gaucci e al celebre cavallo Tony Bin nell’Arc de Triomphe di Parigi, un’impresa che ha pochi eguali per gli italiani. Le sue esperienze non si fermano qui: rapporti con personaggi influenti come Gheddafi e Andreotti e tante avventure in Kenya, dove oggi gestisce ristoranti a Malindi e Kilifi, portando avanti progetti di solidarietà, per offrire ai giovani dei quartieri poveri, un'opportunità di riscatto attraverso il calcio. «Nel suo libro, Pasquale Pes, figlio del nostro territorio, ha saputo raccontare in modo emozionante e sincero uno spaccato della sua vita, ricca di esperienze che lo hanno formato come uomo e come dirigente sportivo. La sua narrazione è un viaggio che ci permette di comprendere le vicissitudini di chi ha vissuto in prima persona le difficoltà e le soddisfazioni legate al mondo dello sport e alle sue passioni , e soprattutto di chi ha saputo “fermarsi in tempo” per vivere ancora più intensamente.- ha commentato il Sindaco. - Condividere questo momento con delle leggende del calcio italiano, è per la nostra città motivo di grande gioia. Ognuno di loro ha contribuito a scrivere la storia della cultura sportiva italiana, regalando a tutti momenti indimenticabili».

L’evento è stato moderato dal Presidente dell’ordine dei Giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo. Presenti in sala il Presidente ADICOSP E FIDS, Alfonso Morrone e Ettore Viola, figlio del Presidente Dino Viola.