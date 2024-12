CERVETERI - La Rievocazione della Passione e Morte di Gesù emoziona ancora. Tanti gli spettatori che Venerdì hanno assistito a quella che ormai da ben 58 anni è una tradizione ben consolidata del territorio etrusco.

Oltre 100 i figuranti che con i vestiti dell’epoca, con bighe e cavalli hanno sfilato per le vie del centro fino alla scalinata di piazza Aldo Moro per il processo e la crocifissione di Gesù. Un’edizione quella del 2024 contraddistinta anche da una novità grazie alla disponibilità di Studio 111: la voce narrante di Giacomino Rinaldi con una registrazione del racconto della Via Crucis completamento rifatto. Tanta emozione anche per l’entrata dei figuranti avvenuta tra il pubblico.



In prima fila, ad assistere, non solo tantissimi adulti ma anche tanti bambini incuriositi e molto attenti a quanto stava accadendo.

