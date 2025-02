VITTORIA TASSONI*

La trippa con i fagioli è un piatto della tradizione culinaria italiana che unisce sapori robusti e irresistibile.

Questa prelibatezza è un inno alla cucina rustica, perfetta per riscaldare le giornate più fredde e deliziare il palato con la sua combinazione unica di texture e gusti. La trippa, cucinata lentamente fino a diventare morbida e succulenta, si sposa armoniosamente con i fagioli cannellini e il pomodoro, che aggiungono cremosità e ricchezza al tutto. Una volta questo piatto era considerato povero, ma le nostre nonne che non sprecavano nulla, lo hanno saputo trasformare in una prelibatezza che ha sfamato intere generazioni.

Aggiungendo i fagioli avremo un piatto completo che scalda cuore e palato ad ogni suo assaggio dove è d’obbligo fare la scarpetta.

Ingredienti:

500 g di trippa precotta tagliata a listarelle

400 g di fagioli cannellini o borlotti già cotti

1 cipolla

2 carote

2 coste di sedano

400 g di passata di pomodoro

Brodo vegetale o acqua q.b.

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe q.b.

1 foglia di alloro

Procedimento:

1. In una pentola capiente, scalda un po' d'olio extravergine d'oliva, aggiungi la cipolla tritata finemente e la foglia di alloro e lascia soffriggere fin quando la cipolla non diventerà dorata.

2. Inserisci poi le carote e il sedano tagliati a cubetti e fai cuocere per altri 5 minuti.

3. Aggiungi anche la passata di pomodoro e mescola bene.

4. Lascia cuocere il tutto a fuoco medio per circa 15 minuti, poi aggiungi la trippa e

continua la cottura per ulteriori 10 minuti.

5. Inserisci i fagioli cotti, mescola bene e, se occorre, aggiungi altra acqua o brodo.

Continua a mescolare e aggiusta di sale e pepe.

6. Porta ad ebollizione, poi riduci il fuoco e lascia cuocere a fuoco lento per almeno 30 minuti, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo altro brodo se necessario per mantenere un buon livello di umidità.

7. Una volta che la trippa e i fagioli sono arrivati alla loro giusta cottura e si sono

amalgamati con il sugo, spegni il fuoco, lascia riposare per qualche minuto e servili

ancora caldi.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante

e cuoca

dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

©RIPRODUZIONE RISERVATA