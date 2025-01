Vittoria Tassoni*

A Piansano, un piccolo borgo nel cuore del Viterbese, ogni anno, il 6 gennaio, si preparano i mostaccioli, un dolce semplice e genuino, privo di decorazioni ma ricco di sapore. Questi dolcetti, privi di glassa, portando sulle tavole della Befana la semplicità e il calore della tradizione piansanese, celebrano la purezza dei sapori di un tempo che purtroppo oggi non esiste più.

Questi mostaccioli sono una reminiscenza della mia infanzia, mi ricordano quando trascorrevo le giornate a casa della mia bisnonna insieme ai nonni materni ed a mia zia Nena e da lì partivo con lei per andare al forno del paese, che non era troppo distante, dove si comprava il pane, i biscotti e le torte ed ogni abitante del paese poteva cucinare i propri dolci.

Ricetta:

Ingredienti:

Dosi per circa 30 mostaccioli di media grandezza

(io per misurare le varie quantità degli ingredienti, ho utilizzato una tazza da latte)

1 tazza di noci tritate

1 tazza di zucchero

1 tazza di vino

1 tazza di olio (io uso l’olio di semi di arachidi)

1/2 tazza di cioccolato

cannella qb

farina quanta ne prende

Procedimento:

1.Trita grossolanamente le noci e mettile da parte.

2.In una ciotola capiente, unisci il vino, l’olio, lo zucchero, il cioccolato grattugiato e la cannella e mescola bene.

3.Aggiungi le noci e, poco alla volta, incorpora una quantità di farina sufficiente a farti ottenere un impasto morbido ma compatto, simile a quello della pasta frolla.

4.Dividi l’impasto in porzioni, forma dei rotoli e schiacciali leggermente.

5.Con un coltello, taglia i rotoli in losanghe e disponili su una teglia rivestita da carta forno.

6.Cuoci in un forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti o finché i mostaccioli non si saranno dorati.

7.Lasciali raffreddare prima di mangiarli.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e chef dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

©RIPRODUZIONE RISERVATA