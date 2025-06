VITTORIA TASSONI*

Il lattaiolo è un dolce la cui ricetta mi è apparsa per la prima volta sfogliando un volume de “La cucina rustica regionale", una collana scritta da Luigi Carnacina e Luigi Veronelli, due nomi importanti che hanno segnato la storia della gastronomia italiana. Tra le pagine ingiallite ed i racconti delle tradizioni contadine di ieri e di oggi, il lattaiolo mi ha colpito per la sua semplicità e delicatezza. È un dolce al cucchiaio, fatto con pochi ingredienti, latte, uova, zucchero ed un sottile profumo di limone, che veniva preparato quando in cucina non si poteva sprecare nulla ed in casa rimaneva del latte appena scaduto e non si voleva buttarlo via.

Ricetta:

Ingredienti:

1 L latte

140/150 g zucchero semolato a seconda dei propri gusti

50 g farina 00

4 Uova

1 baccello di vaniglia

scorza di 1/2 limone

½ cucchiaino di cannella in polvere

zucchero a velo q.b.

burro e farina q.b (ti serviranno solo per lo stampo)

1 pizzico di sale

Procedimento:

Metti sul fuoco il latte con 50 g di zucchero semolato, la scorza del 1/2 limone tagliata a strisce, il baccello di vaniglia aperto per il lungo ed un pizzico di cannella. Porta a bollore, quindi abbassa la fiamma e fai cuocere il tutto per 15 minuti. Spegni e lascia raffreddare. Intanto monta i tuorli con lo zucchero semolato rimasto, fino a quando non otterrai un composto spumoso e molto chiaro. Aggiungi anche la farina e mescola. Quindi versa sul composto, dopo averlo filtrato, pure il latte raffreddato. Monta a neve gli albumi con un pizzico di sale e, delicatamente, uniscili al resto. Fodera, con carta da forno, una pirofila, deve essere circa 30x18 cm e, dopo averla imburrata e infarinata, versaci l’impasto. Inforna il tuo lattaiolo a 170°C per circa 45 minuti. Sforna il dolce, lascialo raffreddare e poi mettilo in frigorifero per almeno 3 ore. Trascorso questo tempo, toglilo dallo stampo e taglialo a quadrotti. Servili, non prima di aver spolverato la loro superficie con dello zucchero a velo.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante

e cuoca dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it; https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it; https://www.facebook.com/vittoriaincucina