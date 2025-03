Vittoria Tassoni*

Questa mia crostata preparata con farina 00 e farina di pane raffermo è un delizioso esempio di riciclo creativo in cucina. Inoltre utilizzare la farina di pane raffermo ed aggiungerla a quella per dolci significa creare una consistenza rustica ed un sapore leggermente tostato alla crosta della torta, rendendola così unica e saporita.

La confettura del ripieno puoi sceglierlo a tuo gusto, comunque ti troverai di fronte ad una vera delizia, che sarà anche esempio di riciclo culinario!

Ricetta:

Tempo di preparazione: 2h

Strumenti: tortiera 24 cm

Ingredienti X 10 porzioni

300 g Farina 00

300 g Burro morbido

300 g di pane secco

200 g Zucchero

140 g di tuorli

Baccello di vaniglia

1 pizzico di sale

250 g di confettura

Preparazione:

1. Frulla e setaccia finemente il pane secco, da cui dovrai ottenere 200 g di farina.

2. Mescola in una ciotola la farina 00 con i 200 g di farina di pane, aggiungi lo zucchero, un pizzico di sale, i semi di vaniglia e il burro ed impasta fino ad ottenere un composto sbriciolato.

3. Unisci i tuorli e amalgama: quando la pasta sarà diventata liscia e soda, avvolgila nella pellicola e lasciala riposare in frigo per almeno 1 ora.

4. Trascorso questo tempo, stendi la pasta in modo che abbia uno spessore di 3/5 mm e fodera con essa la tortiera.

5. Spalma su tutta la sua superficie la confettura che preferisci, io ho scelto una confettura di gelso home made, decora a piacere e cuoci in un forno preriscaldato a 175° C per 30 min

6. Sforma e lascia raffreddare, prima di servire.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’alleanza Slow food

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

