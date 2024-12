VITTORIA TASSONI*

Il ciambellone di ricotta è il dolce perfetto per accompagnare una tazza di tè o di caffè. La ricotta gli dona una consistenza morbida e umida. La preparazione di questo dolce è relativamente semplice, visto che richiede degli ingredienti semplici da trovare come farina, zucchero, uova e, ovviamente, ricotta fresca.

Una volta mescolati gli ingredienti e versato l'impasto in uno stampo a ciambella, o come ho fatto io in un classico stampo rotondo, il dolce viene infornato fino a raggiungere una doratura perfetta. Il profumo che si diffonde in tutta la casa è irresistibile e il suo aspetto dorato e invitante ne fa un piacere per gli occhi e per il palato.

La ricotta, poi, regala al ciambellone una consistenza leggermente umida che lo rende perfetto per essere gustato sia appena sfornato che il giorno dopo. Inoltre è possibile personalizzarne il sapore aggiungendo scorza di limone grattugiata, gocce di cioccolato o frutta secca tritata, rendendo ogni fetta un'esperienza unica.

In Sardegna aggiungono anche lo zafferano per avere un sapore diverso dal solito.

Ricetta

Tempo di preparazione 20 min

Cottura 45 minuti totale 65 min

Stampo rotondo da 24 cm

Ingredienti:

400 g di ricotta di pecora

400 g di farina

400 g di zucchero

4 uova

16 g di lievito per dolci (1 bustina)

1 bustina di zafferano*

scorza di un limone grattugiata

scorza di un’arancia grattugiata

succo di arancia q.b

burro o olio per lo stampo

Procedimento:

Imburra bene lo stampo e infarinalo.

Monta le uova intere con lo zucchero per circa 15 minuti in una planetaria o con delle fruste elettriche.

Unisci la ricotta setacciata alle uova montate (io non l’ho setacciata).

Profuma con la scorza grattugiata del limone e dell’arancia.

Aggiungi la farina ed il lievito setacciati e, se vedi che l’impasto è rimasto duro, aggiungi anche un poco di succo di arancia.

La quantità del succo da inserire dipenderà dalla ricotta, sarà maggiore se risulterà asciutta: l’importante è che l’impasto sia morbido ma non troppo.

Versalo nello stampo imburrato e infarinato ed inforna a 175°C per circa 45 minuti.

Prima di togliere il ciambellone dal forno puoi fare la prova dello stecchino, se quando lo sfili risulterà asciutto, il tuo dolce sarà pronto.

Quando si sarà raffreddato togli il ciambellone dallo stampo e spolveralo con lo zucchero a velo.

al posto della bustina di zafferano ho aggiunto lo sciroppo allo zafferano.

*Vittoria Tassoni

blogger, insegnante e cuoca

dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

•www.vittoriaincucina.it

•

•https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

•

•https://www.facebook.com/vittoriaincucina

©RIPRODUZIONE RISERVATA