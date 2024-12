Vittoria Tassoni*

La cheesecake fredda alle pesche è un dolce estivo, fresco e delizioso, perfetto quando le giornate diventano calde. La base croccante di biscotti sbriciolati si abbina meravigliosamente alla crema morbida del ripieno, realizzando un mix perfetto, accentuato anche dalla presenza delle pesche fresche che, tagliate a fettine sottili, decorano la superficie e donano a questa torta un gusto dolce e fruttato. Inoltre, vista l’idiosincrasia di noi massaie ad utilizzare il forno d’estate, questo dolce ha il pregio di non aver bisogno di essere cotto ma, per ottenere la sua consistenza perfetta, deve essere semplicemente lasciato raffreddare in frigo. Una torta semplice ma raffinata, l’ideale per concludere un pranzo estivo in bellezza oppure per una merenda zuccherosa.

Ricetta:

Preparazione: 50 min

Cottura: 10 min

Totale: 1 ora + 6 ore in frigo

Le dosi sono state pensate per 1 stampo a cerniera da 24 cm.

Ingredienti per la base:

250 gr di biscotti tipo frollini o Digestive

80 gr di burro

Ingredienti per la farcia:

500 g di yogurt bianco o alla pesca

300 ml di panna per dolci

12 g di colla di pesce

Ingredienti per il topping:

4 pesche + 1 per decorare

4 cucchiai di zucchero

1 limone

6 g di colla di pesce

Procedimento:

Frulla finemente i biscotti e sciogli il burro in un forno a microonde o a bagnomaria.

Unisci il burro ai biscotti, mescola ed infine versa il composto ottenuto nello stampo, non prima, però, di aver coperto il fondo con carta forno e di aver rivestito il cerchio dello stampo con della pellicola o con una striscia di acetato per dolci.

Prima di metterlo in frigorifero a solidificare, è necessario compattarlo bene con le mani o con il dorso di un cucchiaio: io, per ottenere un composto omogeneo, ho utilizzato il batticarne.

Fai ammollare la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti, quindi strizzala delicatamente e scioglila nel microonde con 2 cucchiai di latte per 30 secondi.

Inizia ora a preparare la farcitura: monta parzialmente la panna ben fredda di frigo con le fruste, senza farla diventare soda.

Unisci 1 pesca tagliata a pezzetti e lo yogurt, mescolando il tutto molto lentamente con una spatola. Aggiungi a questa farcia la colla di pesce ben sciolta e mescola bene.

Riprendi la base, versaci sopra il composto appena mescolato, livellalo bene e riponi di nuovo il tutto in frigorifero 3 o 4 ore oppure circa un paio nel congelatore affinché possa raffreddarsi bene.

Prepara ora la coulis di pesche: sbuccia le pesche, tagliale a pezzetti, quindi mettile in un pentolino con zucchero e succo di limone e falle cuocere per una decina di minuti, fino a quando non si saranno ammorbidite.

Una volta cotte, frulla le pesche con un mixer, lasciando il loro fondo di cottura ed unisci la colla di pesce dopo averla fatta ammollare in acqua fredda e strizzata.

Tira fuori dal frigo la cheesecake, versaci sopra la coulis di pesche appena tiepida, cercando di distribuirla in modo uniforme e riponila di nuovo in frigo per altre 6/8 ore.

Al momento di servirla, togli delicatamente il cerchio dello stampo, sposta il dolce su un piatto da portata e decora con la pesca a fettine.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca

dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

•www.vittoriaincucina.it

•https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

•https://www.facebook.com/vittoriaincucina