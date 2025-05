LADISPOLI – La regina europea delle ciglia è di Ladispoli e si è portata a casa l’ambito trofeo. Forse in pochi sapevano che da anni esiste questa prestigiosa competizione a cui hanno preso parte parecchie nazioni. La 25enne Nadia Allam è salita sul tetto d’Europa con performance di extension delle ciglia sopra la media assoluta, tanto da riscuotere un punteggio unanime da parte della giuria. La giovane è una lashmaker appassionata che ha intrapreso il suo percorso in questo mondo dal 2023. «Mi sono dedicata con impegno e determinazione partecipando a campionati italiani e internazionali – racconta - dove ho avuto l'onore di salire su tantissimi podi, ottenendo risultati che non avrei mai immaginato, portandomi addirittura a competere all’estero. Grazie ai campionati e ai corsi di formazione specifici, sono cresciuta sempre di più sia personalmente che professionalmente». Il suo palmares parla da solo. In Spagna pochi giorni fa ha vinto ben 9 medaglie d’oro nelle varie tecniche e categorie. Due ori se li era aggiudicati nel 2024 ad Ancona, con identiche soddisfazioni a Cipro a pochi mesi di distanza. Scorpacciata di medaglie a Roma nello stesso anno e nel 2023 esordio col botto anche a Bari, dove tutto ha avuto inizio. «Ricordo quel periodo – sostiene Nadia – con passione e sacrificio sono riuscita ad ottenere la mia indipendenza. Lavoravo come parrucchiera ma il mondo delle extension delle ciglia era ciò che più mi gratificava. E da allora ho avuto parecchie soddisfazioni creandomi una carriera solida. Ora ho il desiderio di trasmettere le mie competenze e il mio amore per quello che faccio offrendo corsi di formazione per accompagnare chiunque desideri intraprendere questo percorso, e potrebbe essere un’occasione per chi, come me, vuole dare una svolta alla loro vita». Non è stato facile ad Alicante per la 25enne che ha dovuto sfidare rivali molto forti arrivate da altri Paesi. «Francia, Spagna, Ungheria tra le nazioni più competitive – conclude Nadia – con colleghe davvero molto brave. Alla fine sono riuscita a vincere e sono felice».

