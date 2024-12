La polizia stradale ha salvato un pitbull che vagava in superstrada. E’ accaduto domenica pomeriggio quando gli automobilisti in transito sulla strada statale 675 “Umbro-Laziale” hanno segnalato la presenza di un cane di grosse dimensioni nei pressi dello svincolo di Tuscania. Le pattuglie della polizia stradale di Tarquinia, inviate immediatamente sul posto, hanno trovato un pitbull che si stava cibando della carcassa di un animale morto in piena corsia di sorpasso.

L’intervento, che ha costretto gli agenti a bloccare temporaneamente e in sicurezza la circolazione dei veicoli in transito, si è concluso con successo. Il cane, dopo essere stato tranquillizzato e assicurato ad un guinzaglio di fortuna, è stato condotto in una vicina piazzola e affidato al personale addetto che lo ha trasportato poi presso la Clinica veterinaria della Tuscia di Montefiascone per gli accertamenti del caso. Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per gli automobilisti, per i poliziotti e per la malcapitata bestiola.