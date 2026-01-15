SANTA MARINELLA - La Polizia locale di Santa Marinella rappresentata dalla comandante Kety Marinangeli, ha partecipato nella mattina di martedì alla cerimonia di presentazione dell’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia a Roma.

L’Accademia nasce con l'obiettivo di promuovere la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli operatori della Polizia locale del Lazio. Nel corso dell’evento sono stati presentati il nuovo logo, la governance dell’Accademia e il Piano dell’offerta formativa.

Sono intervenuti Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio dei ministri, Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, Luisa Regimenti, assessore regionale, Andrea Bartolotta, presidente Accademia Polizia locale del Lazio.

Con loro i sindaci, i comandanti e gli agenti di Polizia locale di molti Comuni del Lazio.

Tra i compiti dell’Accademia di Polizia ci sono la realizzazione di seminari di specializzazione e di aggiornamento, di corsi per la formazione manageriale dei quadri e dei dirigenti dei corpi di Polizia locale.

La partecipazione della Polizia locale di Santa Marinella alla presentazione dell'Accademia permette agli agenti in servizio di conoscere l'offerta formativa, di poter frequentare i corsi, confrontandosi con realtà diverse e portando sul territorio competenze sempre più evolute per rispondere alle sfide di una città in continua evoluzione.

