ALLUMIERE - Un’esperienza intensa, profondamente sentita e capace di lasciare un segno nel cuore dei partecipanti. È così che i fedeli della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes di La Bianca ricordano il pellegrinaggio dello scorso 12 novembre organizzato dall’attivissimo parroco don Fabio Casilli, punto di riferimento instancabile per la comunità e artefice di un gruppo unito e ben organizzato. Il viaggio, pensato come momento di crescita spirituale e condivisione, si è trasformato in una giornata colma di emozioni e significati. Tra i momenti più toccanti, spicca senza dubbio l’incontro con Papa Francesco, accolto dai pellegrini con grande commozione: le parole del Santo Padre, semplici e profonde, hanno risuonato tra i presenti come un invito alla speranza, alla vicinanza e alla cura reciproca. I fedeli biancaroli hanno attraversato la Porta Santa e dopo la Santa Messa dall’altare papale e poi, hanno concluso la giornata con un pranzo conviviale al ristorante dei Musei Vaticani. A colpire i partecipanti non è stato soltanto l’incontro con il Pontefice, ma l’intero clima vissuto durante il pellegrinaggio: una forte atmosfera di preghiera, fede e comunità, che ha accompagnato il gruppo dall’inizio alla fine. Un’esperienza che ha rafforzato i legami interni alla parrocchia e che porterà i suoi frutti nella vita spirituale quotidiana. Don Fabio Casilli e la parrocchia di La Bianca continuano a tracciare un percorso di crescita, accoglienza e partecipazione, confermando la vitalità di una realtà parrocchiale che guarda avanti con entusiasmo e gratitudine.