LADISPOLI - «Ogni voto conta, facciamo diventare la palude di Torre Flavia il nostro luogo del cuore». Con queste parole il consigliere delegato alle Aree protette, Filippo Moretti, invita i cittadini ad aderire al censimento dei “Luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italiano. Un sito protetto sempre più gettonato dai turisti che è cresciuto in modo esponenziale nel corso degli anni. «Direi un luogo unico – prosegue Moretti -

un tesoro di biodiversità, di grandissima importanza per la tutela dell’avifauna migratoria e per la conservazione delle tracce di quello che un tempo fu l’ambiente costiero laziale, con dune sabbiose e un sistema di laghi, stagni costieri e acquitrini». I ladispolani potranno accedere sul sito del Fai ed esprimere la propria preferenza. «La palude non è solo un luogo da promuovere e tutelare ma è anche un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove quotidianamente vengono sperimentate ricerche e strategie specifiche mirate alla conservazione della biodiversità. Una riserva naturale che ogni anno viene visitata da studenti e studiata da ricercatori e scienziati».

