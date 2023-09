La Misericordia Grotte Santo Stefano ha festeggiato la 22esima ricorrenza annuale delle sue attività, nata nel 1999 è divenuta autonoma nel 2001.

Hanno presenziato il consigliere regionale Enrico Panunzi, l’assessore del Comune di Viterbo Katia Scardozzi, i consiglieri Alessandra Troncarelli, Marco Nunzi e Luigi Gioisi.

In rappresentanza della polizia locale l’istruttore direttivo Marina Propeti e vari rappresentanti delle associazioni del paese. Al termine della funzione religiosa è avvenuta la benedizione dei mezzi, con una gioiosa sfilata per le vie del paese. La presenza di varie Misericordie del Lazio tra cui Viterbo, Pescia Romana, Montalto di Castro, Vejano, Piansano, Santa Marinella e Pomezia rinforza la solidarietà tra le Misericordie, si ricorda nate oltre 900 anni fa a Firenze, ed attive con oltre ottocento associate in tutta Italia.

La Misericordia di Grotte Santo Stefano oltre a svolgere sul territorio i servizi di assistenza sanitaria e sociale è presente anche con un importante nucleo di protezione civile e collabora con comune di Viterbo e regione Lazio per l’antincendio boschivo e il pronto intervento per le calamità, anche in ambito nazionale.

