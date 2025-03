TOLFA - L'eccezionale artista di Tolfa, Simona Sarti, insieme ad Alessandra Degni (Desart2), sono le ideatrici de; "La metamorfosi della botanica illustrata - sezione Chioma". Il prossimo 21 marzo alle ore 17, presso l'Assessorato all'Agricoltura all'Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, si inaugura la mostra "La metamorfosi della botanica illustrata" (sez. chioma - foglie o fioritura), alla presenza dell'assessora Sabrina Alfonsi e delle ideatrici del progetto Alessandra Degni e Simona Sarti. Il duo Desart (Simona Sarti e Alessandra Degni) oltre ad aver ideato il progetto sono anche tra gli artisti che espongono le loro opere.

"L'idea dell'esposizione è nata per rappresentare le diverse fasi che mutano, attraverso le dinamiche della natura, dallo stato embrionale alla sua completezza. L'artista si è potuto nutrire dei vari elementi, studiando con attenzione le trasformazioni nei suoi momenti e nelle sue atmosfere - spiegano Simona Sarti e Alessandra Degni - la bellezza, non è mai fine a se stessa, stimola a volte visioni, a volte sogni, dove la lotta tra l'anima e la materia, non è altro che quell'ascesa che si delinea durante il compimento dell'opera. Le fasi sono quattro:

seme, radici, fusto e chioma/ foglie o fioritura. La quarta sezione riguarda il tema della chioma/foglie o fioriture e sarà aperta dal 21 marzo al 21 giugno 2025". Gli artisti partecipanti sono Silvia Agostini, Bruno Aller, Isabella Angelini, Aurelio Cannatà, Yulia Azi, Norberto Cenci, Marco Delli Veneri, Anna Di Fusco, DESART2 (Alessandra Degni - Simona Sarti), Antonio Esposito, Marisa Facchinetti, Giovanna Gandini, Marzia Gandini, Metello Iacobini, Marilena La Mantia, Silvana Leonardi, Federica Lesti, Luisa Mazzullo, Brunella Martucci, Annalisa Pagni, Michel Patrin, Elisabetta Piu, Lucia Sapienza, Elodie Serra, Ginevra Diletta Tonini Masella. Da rilevare l'intervento artistico di Daniele Bragaglia.

