ALLUMIERE - I consiglieri di opposizione del Pd di Allumiere, Enrico Fracassa e Nicole Frezza insieme a tutto il loro gruppo politico sono sul piede di guerra contro l'amministrazione comunale: "La maggioranza perde pezzi e intanto il paese è trascurato, i lavori sono fermi e bloccati e regna l'incuria". I consiglieri e i membri del Pd incalzano l'amministrazione comunale: "Ad Allumiere la maggioranza è talmente unita che gli stessi consiglieri non riescono nemmeno a capire se sono di destra, di sinistra o se stanno facendo il casting per una commedia tragicomica. C’è chi si definisce “la minoranza comunista della maggioranza di destra”, chi, invece, dopo essere stato esautorato di tutte le deleghe, se ne va, dopo due anni, accusando il governo Landi di bolscevismo. Certo, non ci aspettavamo proprio una rappresentazione di Landi con la stella rossa sul petto e fondatore del soviet di Allumiere, anche perché Landi ha un partito di riferimento e si chiama Forza Italia. Tra un’accusa social e l’altra, assistiamo da 3 anni a questo spettacolo indecoroso". Secondo i consiglieri e i membri del Pd: "Non c'è nessuna traccia di amministrazione, solo assenze, polemiche e accuse su Facebook. L’unico atto concreto fatto in piena autonomia da questa amministrazione è stata la targa alle foibe, voluto dall'ex assessore di Fratelli d’Italia con la complicità del sindaco"; i dem poi concludono: "Il paese trascurato, lavori fermi e bloccati, incuria, abbandono: sono questi i risultati di tre anni di amministrazione. Questa maggioranza, anziché governare, sembra più un circo, con i numeri che si sgretolano e il pubblico che ormai comincia a stancarsi. Il sindaco non tiene più le redini di questo esperimento sociale mal riuscito. A riprova che le accozzaglie, e soprattutto le bugie, hanno le gambe corte. Si dimetta. Allumiere merita qualcosa di più di uno spettacolo di "amici di Facebook". Un centro sinistra esiste, lavora quotidianamente tra le persone e per le persone, si chiama Partito Democratico e siede convintamente nei banchi dell’opposizione, cercando di costruire un’alternativa rispetto a questo modello di amministrazione completamente disinteressata al paese e alla comunità allumierasca".

©RIPRODUZIONE RISERVATA