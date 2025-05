LADISPOLI - Ha 23 anni, vive a Ladispoli, ed è pronta - secondo alcune indiscrezioni - a "salpare" per l'Isola dei Famosi. Si tratta Jasmin Melika Salvati. La ragazza, di origini egiziane, è stata adottata da una famiglia italiana quando aveva appena 2 anni. A 13 anni ha ritrovato la madre naturale e i due fratelli, anche loro adottati da una famiglia italiana.

La 23enne è l'ex fidanzata di Spadino, all'anagrafe Samuele Bragelli, che si è ritirato dal reality di Canale 5 nell'ultima puntata. «Amo ballare», racconta la giovane sul video di presentazione evidenziando come le piaccia «molto apparire, essere l'ape regina della situazione». «Hanno provato a cambiarmi in ogni modo possibile ma voglio essere sempre quella che sono. Non voglio cambiare per nessuno». Il reality approderà su Canale 5 domani, ma non è l'unico a cui Jasmin ha partecipato. Nel 2022 è apparsa nel cast di Ex On The Beach e lo scorso anno a Italia Shore da dove è stata espulsa alla sesta puntata per condotta violenta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA