CERVETERI - Saranno i giovani i protagonisti della Giornata internazionale del volontariato. Oggi, in occasione della 13esima edizione della ricorrenza il Granarone ospiterà il convegno "I giovani: protagonisti di cittadinanzattiva". «Abbiamo voluto dare uno spazio privilegiato ai ragazzi - ha spiegato il presidente di Scuolambiente, Maria Beatrice Cantieri - Le cronache nazionali ci portano quotidianamente manifestazioni di disagio giovanile che spesso sfocia in atti di violenza. Per questo vogliamo valorizzare il ruolo dei ragazzi che sono portatori di esempi di civiltà, di solidarietà e di amicizia». Dopo i saluti istituzionali e una breve introduzione di Giovanna Caratelli, vicepresidente di Scuolambiente, seguiranno gli interventi di due esperti: Giulia Gherardi, psicologa operativa nel settore dell’educazione a scuola, e Davide Toffoli, docente e ideatore del progetto di integrazione scolastica “A scuola a casa di Ricky”. Seguiranno poi una serie di testimonianze di ragazzi a partire da Stefano Martinangeli responsabile del Forum Giovani di Scuolambiente a cui seguiranno una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Mattei e rappresentanti del consiglio comunale di Cerveteri. Le conclusioni saranno a cura di Massimiliano Venturi del CSV che ha collaborato insieme ad Auser Cerveteri, Avo Ladispoli, Centro Solidarietà Cerveteri, Libera, Avo Cerveteri, la Consulta dei migranti e degli apolidi alla realizzazione dell’iniziativa ideata da Scuolambiente. All'iniziativa saranno presenti i ragazzi della 2° A e C della secondaria del Cena.

