ALLUMIERE - Il Gem ha reso noti i nomi di tutti i minatori impressi nella antica foto tra le più rappresentative di Allumiere. Stefano Foschi operatore televisivo ed amante della storia mineraria di Allumiere, in un post del gruppo Gem ha annunciato: "Abbiamo avuto la possibilità di visionare la riproduzione fotografica ad alta qualità della celebre foto dei minatori di inizio secolo, in posa davanti alla galleria Santa Barbara del cantiere della Cavaccia. La foto originale venne donata nel dopoguerra da un vecchio minatore a Gaetano Rinaldi: questi ebbe l'idea di metterla esposta nel proprio esercizio commerciale per fare in modo che tutti i paesani potessero dare il loro contributo, nell'abbinare ad ognuno dei minatori il suo nome". La foto originale con dietro tutti i nomi oggi è di proprietà di Anna, la figlia di Riccardo e nipote di Gaetano Rinaldi. Foschi poi ha proseguito: "Abbiamo potuto vedere per la prima volta l'elenco di questi nomi, conservati dall'associazione fotografica Click di Allumiere, arrivati a noi attraverso uno dei taccuini del figlio, l'indimenticabile storico Riccardo Rinaldi (senza di luibAllumiere non conoscerebbe la sua storia), con la sua inconfondibile calligrafia, testimonianza concreta del rigore e della passione che metteva nella documentazione della storia del paese. Di comune accordo con il presidente dell’associazione fotografica Click, Franco Pierini, si è deciso di condividere pubblicamente l’elenco dei nomi raccolti: un gesto prezioso che permetterà a molti di riconoscere il proprio cognome, o magari anche il nome di un nonno o bisnonno. Un sentito ringraziamento va proprio a Franco Pierini, e all’associazione fotografica Click per la disponibilità e l’impegno nella conservazione della memoria fotografica di Allumiere. Un piccolo grande gesto che rende vivo il legame tra passato e presente". L'intento del Gem non era "vedere" l'elenvo di Riccardo Rinaldi, ma di rendere questo suo eccezionale lavoro disponibile per la cittadinanza. Per quanto riguarda l'autore dell'elenco, Riccardo Rinaldi, non si può non ricordare la grande persona che è stato: a lui Allumiere deve davvero moltissimo. Storico, scrittore, giornalista, ideatore del Palio, sindaco, presidente della Pro Loco, creatore dell'archivio stirico del museo di Allumiere, fondatore con Enrico Toti del museo collinare: questo e tanto altro è stato Rinaldi, che prima di tutto era un innamorato di Allumiere, della sua storia, della sua gente. Negli anni sono state organizzate più volte mostre fotografiche dedicate alla storia di Allumiere e sono state esposte molte immagini antiche di grande valore storico e affettivo: molte di queste fotografie erano state scattate da Riccardo Rinaldi o provenivano direttamente dal suo archivio personale, frutto della sua passione e del suo profondo legame con il paese. ©RIPRODUZIONE RISERVATA