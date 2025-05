ALLUMIERE - Importante scoperta operata ad Allumiere dal gruppo Gem. Il Gruppo Esplorazione Mineraria è composto da molti esperti storici e geologi e da tanti estimatori del ricco patrimonio delle miniere dei Monti della Tolfa. Il gruppo è nato e prosegue la sua attività con sempre più persone che seguono la pagina Fb.

Gli obiettivi che si pongono i membri del Gruppo Esplorazione Mineraria sono l’esplorazione e la documentazione dei Monti della Tolfa, perlopiù, ma non limitatamente, sotto l’aspetto dello sfruttamento minerario ma anche sui segni e le strutture che l’attività estrattiva ha lasciato nell’ambiente naturale.

Questa volta il gruppo GEM è partito da una antica e famosissima foto dei minatori allumieraschi di fronte ad una miniera e si sono prefissi di individuare davanti a quale miniera fosse stata ripresa la fotografia.

“Questa foto rappresenta i minatori di Allumiere verso gli inizi del 1900. Io stesso ed altri avevamo identificato il luogo di scatto di questa fotografia come l'ingresso della miniera Provvidenza nei pressi del cimitero di Allumiere, perché tra quelli conosciuti era l'unico compatibile con l'aspetto retrostante l'ingresso - spiega l’amministratore ed esperto del gruppo GEM, Simone Branchini - Oggi possiamo dire con una certa sicurezza che il luogo dove è stata scattata è un altro e si trova nel faggeto di Allumiere".

Simone ci racconta anche “Alcuni giorni fa, l'11 di Maggio, io e Diego Lucidi stavamo camminando nel faggeto e abbiamo identificato una trincea di ingresso di una galleria con due muretti a secco laterali”.

Mercoledì 21 Maggio Fabio Tamagnini (noto geologo ed esperto del gruppo), il quale aveva visionato le foto, riflettendo sui muretti laterali della trincea ha intuito che, probabilmente, poteva trattarsi del luogo dove è stata scattata la fotografia storica.

“La conferma bisognava ricercarla nella presenza di alcune pietre lavorate a cuneo costituenti la volta di ingresso - prosegue Simone Branchini - e questo è avvenuto sabato 24 maggio ad opera di Diego Lucidi e Emiliano Maffei. Il fatto che una foto storica che tutti conoscono sia stata scattata nel faggeto è un motivo in più per valorizzare quella zona sotto il profilo minerario-escursionistico”.

Intanto nel gruppo Fb GEM è nata una discussione molto interessante sul luogo, e più precisamente davanti a quale miniera sia stata impressa questa foto storica. Dario Di Domenico in un post ha scritto: “Chi dice la Santa Barbara, chi la Provvidenza, a me sembra più la Masi 1. La volta iniziale può essere crollata, o asportata. La Masi 1 corrisponde a quel periodo della foto, fine ottocento, e fu una opera notevole probabilmente ricordata in quella foto".

Il geologo Fabio Tamagnini, però, non è d’accordo, infatti proprio lui ha risposto: “Leggendo il Pompei (autore di una relazione presente al Distretto Minerario, ndr) si tratta del livello “Santa Barbara”, basta leggere la quota del livello sulla relazione e verificarla con l'altimetro nel punto da noi individuato: si vedrà che corrispondono. La foto non è di fine 800. Le lampade ad acetilene sono state inventate nel 1899 in Germania e Stati Uniti e sono arrivate in Italia ai primi del 900, e poi c’è una lista di indizi. Comunque l'attribuzione è molto probabile, ma non certa”.

Per quanto riguarda la Masi 1secondo Tamagnini:” Voler forzare che la volta è stata rifatta rende l'attribuzione abbastanza improbabile”. Tamagnini poi spiega:: “Stiamo censendo e documentando (con foto e video) i siti minerari del territorio (più di duecento fino ad ora); stiamo raccogliendo tutta la documentazione bibliografica e di archivio relativa alla storia mineraria del territorio. Stiamo cercando di creare interesse per questa eccezionale storia. Già collaboriamo col "cammino del minatore". Speriamo di riuscire ad instaurare anche una fattiva collaborazione con le amministrazioni comunali. Nei monti della Tolfa ci sono tutte le potenzialità per creare un bellissimo parco geominerario e attirare migliaia di turisti da Roma ed anche più lontano”.

Allumiere, quindi ha un patrimonio davvero importante e l’auspicio di tutto il gruppo Gem è che venga valorizzato.

