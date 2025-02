FIUMICINO - Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Fiumicino l’evento più goloso dell’anno: Choco Fiumicino, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia. Dal 27 febbraio al 2 marzo, Borgo Valadier si trasformerà in un vero e proprio Villaggio del Cioccolato, grazie all’installazione di eleganti casette in legno che ospiteranno maestri cioccolatieri da tutta Italia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire e degustare specialità della tradizione dolciaria artigianale. Tra praline, cremini, creme spalmabili e spettacolari sculture di cioccolato, gli stand espositivi promettono un viaggio sensoriale tra sapori autentici e lavorazioni d’eccellenza.

Uno dei punti focali della manifestazione sarà la Fabbrica del Cioccolato, gestita dai maestri cioccolatieri perugini, dove gli alunni delle scuole locali potranno scoprire le origini del cioccolato e cimentarsi nella creazione di piccole prelibatezze. Un’iniziativa educativa che unisce il gusto all’apprendimento e che, già nella scorsa edizione, ha riscosso grande entusiasmo tra i più piccoli.

Tra gli appuntamenti imperdibili, La Sana Merenda, che si terrà tutti i giorni dalle 10 alle 24: un momento di condivisione in cui il pane tradizionale locale verrà accompagnato da una deliziosa crema spalmabile alla nocciola. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 21, spazio a "Nonni e Nipotini" e "Diventa Cioccolatiere per un giorno", incontri pensati per approfondire la storia del cioccolato e le tecniche di lavorazione.

Il weekend sarà arricchito anche dagli spettacoli dei burattini, che intratterranno bambini e famiglie ogni 30 minuti, dalle 11 alle 22, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo della fantasia e del divertimento.

A rendere ancora più speciale questa edizione di Choco Fiumicino sarà la presenza di rinomati maestri cioccolatieri, noti per le loro creazioni innovative e artistiche. Tra questi, alcuni esperti della lavorazione del cioccolato fondente e del cacao monorigine, che condivideranno il loro sapere attraverso dimostrazioni dal vivo e degustazioni guidate. Sarà possibile scoprire anche le nuove tendenze del settore, come il cioccolato vegano, senza zuccheri aggiunti e con ingredienti biologici.

Inoltre, la fiera offrirà una sezione dedicata alle specialità regionali, con dolci tipici provenienti da tutta Italia, tra cui il famoso gianduiotto piemontese, il cioccolato di Modica siciliano e le tavolette artigianali con nocciole del Lazio. Un’occasione unica per unire cultura e gastronomia in un’unica esperienza sensoriale.

Choco Fiumicino si conferma così un evento imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato e della tradizione dolciaria artigianale. Un’occasione per grandi e piccini di vivere un’esperienza unica tra sapori autentici e momenti di intrattenimento, in un contesto suggestivo come quello di Borgo Valadier.