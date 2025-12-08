TARQUINIA - «Il 7 dicembre 2025 la nostra città ha vissuto un momento storico: dopo 65 anni dal passaggio della Fiamma Olimpica di Roma 1960, i tedofori hanno nuovamente attraversato le strade del centro storico, portando con sé l’emozione e l’energia del lungo viaggio verso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026».

Parole di entusiasmo ed emozione da parte del sindaco Francesco Sposetti che ha presenziato al passaggio in città della fiaccola Olimpica che ha visto la partecipazione come tedofora di Erika Biagioni di Semi di pace. Il viaggio è iniziato il 26 novembre scorso da Olimpia, con l’accensione del ‘sacro fuoco’ che dopo aver attraversato la Grecia è arrivato a Roma il 4 dicembre iniziando il suo percorso, della durata di due mesi, verso Milano dove, allo stadio di San Siro, il 6 febbraio 2026 si svolgerà la cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La partenza lungo le strade del Lazio c’è stata il 6 dicembre nella capitale, all’interno dello Stadio dei Marmi intitolato a Pietro Mennea. Domenica 7 dicembre, in occasione della seconda tappa, la Fiamma Olimpica è arrivata a Tarquinia per essere una delle più importanti antiche città etrusche con le sue Tombe della Necropoli dei Monterozzi patrimonio dell’umanità Unesco. Il transito ha interessato parte della strada provinciale Porto Clementino, via le Rose, via Giuseppe Volpini, Barriera San Giusto, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza Giacomo Matteotti, via di Porta Tarquinia e via Ripagretta dove il corteo si è concluso nella Necropoli Etrusca per poi ripartire alla volta di Viterbo. Ciascuno dei tedofori ha percorso un tratto di circa 300 metri e tra di essi c’era anche la tarquiniese Erika Biagioni dell’associazione umanitaria Semi di pace.

©RIPRODUZIONE RISERVATA