LADISPOLI - La Farmacia solidale Salvo D'Acquisto a Palidoro a sostegno della Palude di Torre Flavia. Il progetto "partorito" a metà dicembre è operativo già a partire da gennaio, in sinergia con il responsabile dell'area per Città Metropolitana, Corrado Battisti. Obiettivo: concordare un piano «che possa migliorare le condizioni di protezione e tutela di uno dei gioielli naturalistici più preziosi del Lazio», ha spiegato il dottor Marco Tortorici. «Nell'area della palude di Torre Flavia, a causa delle attività antropiche e dei predatori - aggiunge - per lui diventa molto difficile deporre e portare le uova alla schiusura. Eppure, nonostante ciò proprio in quel sito è nato un pulcino di fratino: l'unico della covata che è riuscito a nascere grazie all'intervento dei volontari. Ora, con questo progetto, vogliamo portare avanti una collaborazione che possa far bene al suo habitat naturale, contribuendo a renderlo migliore e ancora più protetto. Sarà un'iniziativa importante che porteremo avanti nel tempo e che documenteremo passo passo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA