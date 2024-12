CERVETERI – Un’altra squadra che vince, la DM84, e un’altra realtà che deve convivere con i problemi dell’impiantistica sportiva. È accaduto anche con la Rim nella pallacanestro quest’anno, formazione costretta ad emigrare nella frazione di Valcanneto per disputare le proprie partite casalinghe nel campionato di Serie C. Tornando alla squadra di calcio cerveterana, grandi festeggiamenti per la promozione in Prima Categoria, ma nello stesso tempo continuano ad essere piuttosto evidenti i limiti strutturali. A commentare il ritorno in Prima categoria della DM 84, è il consigliere comunale Gianluca Paolacci, che ha seguito la squadra domenica scorsa in quel di Oriolo Romano, dove i giallorossi hanno festeggiato la vittoria del torneo. «Sono davvero contento per questo risultato, che premia gli sforzi notevoli del presidente Mataloni – dice Paolacci -, che si dedica con tanta passione a questa squadra da quasi 20 anni. È arrivato il momento che l'amministrazione abbia maggiore riguardo al campo di Due Casette, visto che l'impianto di illuminazione non è adeguato». Fari puntati anche sull’assenza di una tribuna. «Si dovrebbe provvedere alla sua realizzazione – aggiunge il consigliere di opposizione - per assistere alle partite. Io mi sto adoperando per convincere chi governa che bisogna intervenire da subito e il problema l’ho affrontato anche con l'assessore di competenza, Matteo Luchetti. Da parte dell'amministrazione ci deve essere la messa in opera di due elementi indispensabili per un campo adeguato sia per i giocatori che per gli spettatori. Il grande lavoro della DM 84 va riconosciuto, non può rimanere senza illuminazione e tribuna». Stesso problema sorgerà di nuovo per la Dcl Edilizia Rim nel basket. La federazione non ha considerato omologabile la struttura e i ragazzi di coach Giorgio Russo hanno disputato l’intera stagione a Valcanneto nonostante abbiano sfiorato la Serie B.

