Scaltra e impavida, distrae una signora con la scusa di chedere informazioni e poi le strappa dal collo una collana d’oro. La donna era riuscita a fuggire, ma è poi stata identificata dai militari dell’Arma, che l’hanno denunciato in stato di libertà per il furto con strappo: si tratta di una donna straniera di 34 anni.

I fatti sono accaduti a Viterbo, dove una signora del posto è stata avvicinata dalladonna 34enne che, distraendola con il pretesto di chiedere informazioni, con gesto repentino le ha strappato dal collo una collana in oro, per fuggire subito a piedi e raggiungere un’autovettura con a bordo il complice.

La vittima, dopo un iniziale smarrimento, ha contattato il 112 e all’equipaggio del nucleo operativo e radiomobile di Viterbo ha fornito i primi e importanti dati sulla donna e sull’autovettura.

Dopo le immediate ricerche, diramate su tutta la provincia, una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Ronciglione ha percorso le strade da e per Viterbo e, lungo la Cassia in direzione Roma, ha notato un’auto simile a quella segnalata: a bordo una coppia con un bambino, gli adulti corrispondenti alla descrizione.

Con i colleghi di Viterbo sono stati svolti gli ulteriori accertamenti supportati dalla denuncia della vittima, appurando la presenza della coppia in città a Viterbo, che in fase di identificazione non ha fornito precisazioni sugli spostamenti.

La presunta responsabile, come detto, è stata denunciata per furto con strappo conclude la nota.

