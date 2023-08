CERVETERI - Ci sono anche decine e decine di automobilisti di Cerveteri e Ladispoli tra le "vittime" dellì'autovelox posizionato (senza alcuna indicazione) a viale Tre Denari, tra Torrimpietra e Maccarese, nel comune di Fiumicino. Gli occhi elettronici non erano indicati in alcun modo e gli ignari automobilisti si sono così ritrovati a fare i conti con il verbale recapitato direttamente a casa. Ora però, quelle multe sarebbero state annullate.

IL FATTO

Dopo le segnalazioni dei cittadini e le richieste del presidente del consiglio comunale di Fiumicino, Severini, il sindaco Baccini aveva dato compito agli uffici competenti di avviare una verifica amministrativa per verificare la legittimità delle azioni intraprese. Richiesta di accertamento amministrativo che ha portato all'annullamento, in autotutela, dei verbali comminati tra il 10 e il 20 aprile. Si parla di 1819 verbali, mentre seicento sono stati già pagati e dovranno essere rimborsati.

DECINE DI AUTOMOBILISTI SANZIONATI

E tra chi la multa l'ha già pagata ci sono decine e decine di automobilisti di Cerveteri e Ladispoli che hanno deciso di scrivere al sindaco di Fiumicino, non sapendo a chi altro appellarsi per avere informazioni utili sull'iter da seguire.

