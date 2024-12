LADISPOLI – Quasi ogni giorno vengono a far visita ormai da mesi nel centro abitato. Nell’ultima circostanza però i cinghiali hanno fatto irruzione correndo come forsennati e non fermandosi nemmeno allo stop. Hanno girovagato l’altro pomeriggio tra piazza Sauro, via Fermi e tante altre vie del quartiere Caere Vetus. Erano due adulti, stavolta senza cuccioli, ma la loro corsa è stata immortalata in video finito sui social praticamente dopo pochi minuti sul gruppo Facebook di “Ladispoli Città”. «Dal leone ai cinghiali è un attimo», scrive una residente. «Erano diretti nel centro Caritas per il pasto», ironizza Emanuela. «Sono diretti in piazza per l’inaugurazione della ruota panoramica» si accoda Stefania. Sarcasmo a parte il problema della presenza dei cinghiali è sempre più serio perché il numero è salito vertiginosamente dopo una riproduzione sfrenata degli animali selvatici.

