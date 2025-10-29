PHOTO
CIVITAVECCHIA – Come ogni anno, la Confraternita di Santa Maria dell’Orazione e Morte, insieme alla Parrocchia Matrice di Santa Maria Assunta, propone un intenso momento di preghiera e memoria in occasione del Triduo in suffragio dei defunti.
Il programma si aprirà venerdì 31 ottobre al Nuovo Cimitero di Braccianese Claudia con la Via Crucis alle ore 15.30, un momento di raccoglimento dedicato a tutte le anime dei defunti.
Sabato 1° novembre, nella chiesa di Santa Maria dell’Orazione, alle ore 11.30 sarà celebrata la liturgia con il rito delle intenzioni, durante la quale i confratelli e i fedeli potranno affidare alla preghiera i propri cari scomparsi.
Il triduo si concluderà domenica 2 novembre, giorno della Commemorazione di tutti i defunti, con la messa comunitaria presso la Cappella Guglielmi del Vecchio Cimitero di via Tarquinia, sempre alle ore 15.30.