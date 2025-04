Vittoria Tassoni*

Un’usanza pasquale che diversifica Tarquinia e le altre città del Lazio dalla maggior parte dei centri abitati delle altre regioni è la colazione di Pasqua che, rispetto alle tradizioni presenti altrove, è molto più ricca ed articolata.

Una colazione dove sono sempre presenti le uova sode decorate dai bambini e simbolo di mistero della vita e di resurrezione. Non possono mancare gli affettati misti: il salame, preferibilmente del tipo corallina, la lonza o il capocollo e la coratella di agnello che comprende fegato, cuore e polmone, cotta insieme ai carciofi o alle cipolle. Il pasto poi continua con le frittate di asparagi e di carciofi e con la tradizionale pizza di Pasqua, il dolce non dolce che profuma di cannella, arancio e limone. Una colazione ricca e diversa che si conclude in maniera "normale": si beve latte e caffè.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell'Alleanza Slow food

